Topless in "Nurse Jackie"

foto Da video Correlati LA SCENA HOT 11:48 - Arrivo sexy nella serie tv "Nurse Jackie -Terapia d'urto". Nel medical drama fa il suo ingresso la dottoressa Carrie Roman che, interpretata da Betty Gilpin, è disinibita, single e pericolosamente incompetente. Il personaggio porta un po' di pepe tra le corsie e si lancia in uno striptease al cardiopalma mostrando spavaldamente i seni. - Arrivo sexy nella serie tv. Nel medical drama fa il suo ingresso la dottoressache, interpretata da, è disinibita, single e pericolosamente incompetente. Il personaggio porta un po' di pepe tra le corsie e si lancia in uno striptease al cardiopalma mostrando spavaldamente i seni.

Sesso come scambio - La dottoressa, al primo anno di apprendistato, è una donna bionda, bella e molto intraprendente dal punto di vista erotico. Usa il sesso come moneta di scambio per far fare il proprio lavoro agli altri e il personale dell'All Saints' Hospital di New York non ha alcuna intenzione di farle uccidere qualche paziente a causa della sua imperizia.



Hot e senza veli - La dottoressa Roman regala agli spettatori uno spogliarello che rimarrà nella memoria delle serie tv. Mostra un foglietto giallo con su scritto: "Togliti i pantaloni" alla sua preda e poi passa direttamente all'azione. Via il camice, rimane coperta da un reggiseno in pizzo fuxia di cui si libera ben presto.



Humour nero - La serie "Nurse Jackie -Terapia d'urto", in onda anche in Italia, è una commedia nera ormai giunta alla quinta stagione . Protagonista è l'infermiera del Pronto Soccorso Jackie. Cinica e farmacodipendente, alle prese con i problemi familiari e lavorativi, dimostra più volte di essere più capace dei medici dell'ospedale in cui lavora. Viene vista come l'alter ego in gonnella del più noto dottor House.



Un'attrice in ascesa - Betty Gilpin, nei panni dell'ultima arrivata Carrie Roman, è figlia dell'attore Jack Gilpin. Betty ha già partecipato con piccoli ruoli alla serie tv "Law & Order" e "The Good Wife". La vedremo quest'anno nel film "Beach Pillows" e l'anno prossimo in "True Story".