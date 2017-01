Otto star si sfidano al trampolino

foto Tv Sorrisi e Canzoni Correlati TUTTI IN PISCINA! 09:40 - Anna Falchi dice di essere "coraggiosa". Maddalena Corvaglia partecipa con "l'entusiasmo di una bimba", Nadia Rinaldi spera di superare il trauma di tuffarsi. E ancora Bruno Cabrerizo che si concentra, Cecilia Capriotti che ha imparato a nuotare, Stefano Bettarini che fa acrobazie, Enzo Salvi e Ciccio Valenti che ci provano. Teo Mammucari presenta a Tv Sorrisi e Canzoni la squadra di "Jump! Stasera mi tuffo", in onda su Canale 5 da giugno. dice di essere "coraggiosa".partecipa con "l'entusiasmo di una bimba",spera di superare il trauma di tuffarsi. E ancorache si concentra,che ha imparato a nuotare,che fa acrobazie,che ci provano.presenta ala squadra di "", in onda suda

Otto star dello spettacolo si sfidano dal trampolino guidati dal presentatore romano: "Vedrete, sarà un successo: festeggerò lanciandomi anche io. Altrimenti mi butterò lo stesso, ma senza l'acqua", racconta sorridendo Teo. "E' un programma nuovo, originale, pieno di idee e sorprese - continua - Ogni vip sarà affiancato da una persona comune che si allenerà con lui. In ognuna delle quattro puntate il concorrente si esibirà in un tuffo da solo e in uno sincronizzato con il compagno di squadra". Al timone del talent Mammucari è arrivato grazie a Paolo Bonolis, che è il presidente della giuria: "Mi ha chiamato e ho risposto subito sì. L'importante per me è lavorare con lui, c'è tutto da imparare".