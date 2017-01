"Smash", seconda stagione di sorprese su Mya

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati CAST DI SUCCESSO 10:27 - Su Mya, da martedì 14 maggio in prima serata, al via la seconda stagione in prima tv della serie prodotta da Steven Spielberg: "Smash". Il telefilm incentrato sulla realizzazione di un musical sulla vita di Marilyn Monroe, lo scorso anno ha ricevuto consensi sia di pubblico che dalla critica, conquistando un Emmy per la coreografia oltre ad essere stata nominata per i Golden Globe e i Grammy. - Su, da martedì 14 maggio in prima serata, al viain prima tv della serie prodotta da Steven Spielberg: "". Il telefilm incentrato sulla realizzazione di un musical sulla vita di Marilyn Monroe, lo scorso anno ha ricevuto consensi sia di pubblico che dalla critica, conquistandooltre ad essere stata nominata per i Golden Globe e i Grammy.

Tre new entry: Andy Mientus (Kyle, aspirante scrittore), Jeremy Jordan (Jimmy, cantante ed amico di Kyle) e Krysta Rodriguez (Ana, la nuova coinquilina di Karen).



Due super guest star che reciteranno nei panni di se stessi: l’attrice e cantante Jennifer Hudson, presente in diversi episodi, e Liza Minnelli ospite in una puntata, che canterà una canzone inedita scritta appositamente per la serie.



Approda nella serie Sean Hayes evento che segna la reunion con Debra Messing, coppia indimenticabile della pluripremiata sit-com "Will&Grace". Confermate le colonne portanti della serie: Anjelica Huston, Debra Messing, Jack Davenport, e Christian Borle. Steven Spielberg, produttore della serie, ha affermato: "Non esiste niente in tv come Smash. Sfida tutto ciò che è commerciale e popolare oggi".