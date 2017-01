Amici, Lorella: "Pasquale un grande compagno"

foto Facebook Correlati BELLA E BRAVA

09:52 - Bellissima ma anche determinata nel dimostrare di essere brava, simpatica e ottima imitatrice di Bosé nei momenti di relax assieme al suo grande amico Pasquale. Lorella Boccia, ballerina eliminata nella sesta puntata di "Amici", si racconta con un sorriso radioso a Tgcom24: "Ho dato sempre il massimo e ho incontrato amici preziosi come Pasquale". Chi vincerà il programma? "Uno dei Bianchi tra Greta, Pasquale e Moreno. Sono bravissimi".

Dalle immagini del backstage di WittyTv dopo la tua eliminazione, Pasquale piangeva e tu lo consolavi. Cos'era successo?

C'era rimasto molto male e non si aspettava affatto la mia uscita dal serale. Lui per certi punti di vista è sensibile e durante tutto questo ultimo periodo gli sono stata molto vicina. Poi d'un tratto ha sentito la mancanza ed era dispiaciuto. Ho messo da parte i miei sentimenti nati dopo l'eliminazione in quel momento per tranquillizzarlo.



Una vera amicizia, com'è nata?

Ci siamo ritrovati durante il periodo trascorso nella casetta e abbiamo legato subito. Non lo conoscevo bene perché è entrato nella scuola tardi. Comunque ci vogliamo bene e ci siamo supportati a livello umano...



Come quando facevate le imitazioni di Bosé e Nicolò?

(Scoppia a ridere, ndr) esattamente, loro erano i nostri bersagli preferiti. Nei momenti di relax ci divertivamo così.



Sei bella ma sin dall'inizio hai cercato di dimostrare la tua bravura. Hai faticato il doppio?

Certo e non è stata una battaglia semplice ma credo anche di essere riuscita a trasmettere qualcosa e quella che sono: una ragazza che studia danza da quando aveva 4 anni e che ha anche pianto per tutto l'impegno. In ogni coreografia ho cercato gradino dopo gradino di dare tutta me stessa. Penso di esserci riuscita anche perché Alessandra Celentano mi ha dato fiducia completa.



E' vero che hai fatto i provini grazie a tua mamma?

Mia madre mi ha sempre supportato in questi anni. Io ho sempre visto il talent da casa e quando di pomeriggio eravamo assieme mi diceva 'ma perché non vai anche tu così ti vediamo anche noi?' e io cercavo di farle capire che c'erano migliaia di ragazze che ci provavano ad entrare ed era una sfida impossibile. Poi ci siamo convinte e abbiamo iniziato un lungo percorso fatto di preparazione per le coreografie fino al look da presentare ai provini. Mi hanno accompagnata sia mia mamma che mia sorella.



Emma ha cercato di valorizzarvi, cercando di andare al di là della logica della sfida. Ne eravate consapevoli?

Certo! E stata una delle prime cose che ci ha detto. C'è sicuramente il gioco e la sfida che ci contrappone alla Squadra Blu ma soprattutto c'è la grande possibilità di farci conoscere dal pubblico a casa e per questo spesso ci sceglieva perché potessimo esibirci e mostrare quello che sapevamo fare. Al di là delle tattiche.



Cosa accadrà ora nella tua vita?

Ho la testa ancora un po' in giro che vaga nella casetta, nella scuola e al serale. E' normale sia ancora così. Comunque mi sono già rimboccata le maniche e continuerò sempre a fare quello che ho sempre fatto.



Prima di entrare ad "Amici" hai dichiarato di esser single "dopo una storia molto importante". L'esperienza dentro la scuola ti ha fortificata?

Scindo sempre il lato professionale da quello privato. E' vero che è finita una storia molto importante e durata un bel po' ma mi sono poi concentrata sulla danza e su Amici. Non è giusto impedire a qualcuno di vivere il proprio sogno. Mi sono sempre concentrata su quello che facevo a scuola, era un'occasione bella e da sfruttare al massimo. Credo di aver fatto un bel lavoro su me stessa.

Andrea Conti