Hugh Laurie, dopo Dr. House il cd Didn't It Rain

10:42 - Dopo il successo del suo album d'esordio "Let them talk", Hugh Laurie torna con "Didn't it Rain", che uscirà il 14 maggio. Archiviati definitivamente i panni di Dottor House, l'attore si sta gettando anima e corpo nella musica. "Ho deciso di continuare, di approfondire la ricerca sulla musica americana che mi ha incantato sin da piccolo - racconta Laurie - Più andavo avanti, più ne rimanevo conquistato".

Accompagnato dal cuore e dall'energia della Copper Bottom Band, l'album è impreziosito dalle voci di diversi artisti. Tra questi il compositore guatemalteco Roby Moreno, la cantante soul Jean McClain e l'artista blues vincitore di Grammy Awards Taj Mahal, che interpreta una nuova versione di "Vicksburg Blues" di Little Brother Montgomery.



Didn't It Rain uscirà il 14 maggio in cd, in edizione deluxe formata da 2cd + un libro e in vinile. La versione digitale, invece, è già disponibile su tutti gli store digitali.