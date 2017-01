"ScuolaZoo" svela tutti i segreti degli studenti

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati IL PROMO DEL PROGRAMMA 14:56 - Partendo da una realtà già esistente sul Web, da lunedì 13 maggio alle 15.50 al via su Mediaset Italia2 un nuovo programma "ScuolaZoo": raccolta di video realizzati all'interno delle classi dagli studenti di tutte le età con i loro telefonini con protagonisti compagni e professori. Tre i giovani presentatori esordienti Max Andreetta, Matteo Garzya e Andrea Terzaghi, che ci accompagneranno per 48 puntate da 30 minuti ciascuna. - Partendo da una realtà già esistente sul Web, da lunedì 13 maggio alle 15.50 al via su Mediaset Italia2 un nuovo programma "": raccolta di video realizzati all'interno delle classi dagli studenti di tutte le età con i loro telefonini con protagonisti compagni e professori. Tre i giovani presentatori esordienti, che ci accompagneranno per 48 puntate da 30 minuti ciascuna.

Accanto ai filmati una serie di piccole rubriche riguardanti il mondo della scuola: dalle note dalle motivazioni più incredibili scritte dai professori sul libro di classe, ai bidelli più strani, simpatici o furiosi.



Si parlerà anche dei metodi, naturalmente ‘infallibili’, per copiare durante i compiti in classe. Spesso saranno i professori le vittime preferite dai ragazzi dei quali, in passato, alcuni di questi videoclip hanno rivelato metodi di insegnamento decisamente poco ortodossi se non apertamente censurabili. Tutto questo è “ScuolaZoo”, un divertente viaggio nella realtà quotidiana della scuola italiana, un reality show interattivo in cui l’incredibile diventa realtà e la realtà diventa incredibile.