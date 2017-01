Torna "Che trucco" su La5

14:39 - Dopo il successo dello scorso anno, da lunedì 13 maggio alle ore 18 e 10 torna su La5 "Che trucco!", condotto da Tamara Donà, per soddisfare tutte le curiosità delle donne sul maquillage. A svelare i segreti del trucco perfetto, i make-up artist delle più importanti maison internazionali. In ogni puntata, consiglieranno cosa fare e cosa evitare. Poche e semplici regole per donne "alle prime armi", ma anche per quelle più abili.

Imparar facendo - Tamara Donà, oltre ad accompagnare il pubblico da casa alla scoperta dei segreti di bellezza, presenterà i make-up artist e le donne protagoniste delle puntate. Ognuna con un'esigenza specifica: dal colore da abbinare a un abito da cerimonia, a come far risaltare gli occhi, alle tecniche per un trucco a lunga tenuta. In ogni appuntamento quotidiano, i più grandi professionisti del make up realizzeranno il maquillage su metà del viso dell’ospite che completerà da sola il trucco, seguendo i consigli ricevuti. Un viaggio nell’arte make up per tutte le occasioni d'uso, dall’ufficio all’evento d’élite, dal trucco per l’estate, a quello da realizzare in pochi minuti. Guidati da professionisti d’eccellenza, lezione dopo lezione, le telespettatrici impareranno anche a valorizzare i propri particolari tratti del viso, la carnagione e le mille sfumature di colore di capelli e occhi.