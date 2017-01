"U&D", Francesco torna con Teresanna

foto Da video Correlati COPPIA FELICE 10:16 - I fan di Francesco e Teresanna, la coppia nata a "Uomini e Donne", possono tirare un sospiro di sollievo. coppia è tornata insieme. I due si amano ancora e lo annuncia ufficialmente - I fan di, la coppia nata a "", possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo la crisi e l'addio , la. I due si amano ancora e lo annuncia ufficialmente la bella napoletana su Facebook: "Il vero amore è quando il tuo cuore e la tua mente dicono la stessa cosa". E invita i "pugliesini" a stare "tranquilli".

"Pugliesini ok è arrivato il momento di tranquillizzarvi - scrive Teresanna su Fb - Terry e Fra stanno di nuovo insieme, si sono riavvicinati ed è tutto apposto!! Le voci che girano quindi sono vere!!! Noi auguriamo il meglio a loro due Vi lascio con questa bellissima frase: "Il vero amore è quando il tuo cuore e la tua mente dicono la stessa cosa".. Noi siamo con voi... Meritate il meglio. Con il cuore". Dopo la rottura, il tronista e la bella ex corteggiatrice non avevano voluto rivelare i veri motivi della "pausa di riflessione", forse nella speranza di ricucire il rapporto. Così è stato. Adesso tutti aspettano le foto che immortalano il ritorno di fiamma.