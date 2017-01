Morgan: "Sarò ancora giudice di X Factor"

foto LaPresse Correlati ZILLI O MALIKA QUARTO GIUDICE? VOTA! 09:47 - Morgan c'è. Il cantautore nonostante "X Factor". Dunque i giurati per ora sono Simona Ventura, MIKA e Morgan. Elio per ora nicchia così spuntano le outsider Nina Zilli e Malika Ayane. Morgan per ora è impegnato nella trasmissione "Mtv Spit" sul mondo dell'hip hop. c'è. Il cantautore nonostante i problemi di salute delle scorse settimane ed essere balzato alla cronaca rosa per aver lasciato la compagna Jessica Mazzoli , da cui ha avuto una bimba, sarà a". Dunque i giurati per ora sonoper ora nicchia così spuntano le outsider. Morgan per ora è impegnato nella trasmissione "Mtv Spit" sul mondo dell'hip hop.

Morgan ha annunciato che siederà nuovamente al tavolo della giuria dell'edizione 2013 del talent show, in onda da settembre. Si tratta della sesta partecipazione a X Factor per il cantautore. Il suo ritorno era in forse, anche perché lo stesso Morgan a gennaio scorso aveva fatto sapere di non voler tornare a fare il giudice. "Ho deciso di tornare ad X Factor perché si può fare musica nel vero senso della parola", spiega.



Ha preso il via a Napoli la prima tappa di casting: a Castel Sant'Elmo fino a martedì 14 maggio si esibirà la prima selezione di aspiranti popstar. La prossima tappa di casting sarà a Milano, il 25, 26 e 27 maggio a Piazza Gae Aulenti. Fino al prossimo 23 maggio sarà ancora possibile iscriversi ai casting.