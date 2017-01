Federica Panicucci adesso cerca talenti

foto Twitter 15:57 - Eclettica, instancabile, multitasking e adesso anche... imprenditrice nata. Federica Panicucci, padrona di casa di "Mattino 5", racconta a "Gente", la sua nuova avventura. Ha creato “Find my talent”, la più grande community di talenti italiana. Una vetrina on line per ogni categoria di debuttanti e di professionisti affermati. - Eclettica, instancabile, multitasking e adesso anche... imprenditrice nata. Federica Panicucci, padrona di casa di "Mattino 5", racconta a "Gente", la sua nuova avventura. Ha creato “Find my talent”, la più grande community di talenti italiana. Una vetrina on line per ogni categoria di debuttanti e di professionisti affermati.

“Tempo fa”, racconta la Panicucci, “ho chiamato la mia amica e socia Manuela Ronchi per sottoporle il mio sogno: volevo offrire l'opportunità a chi pensava di avere delle competenze nel mondo dello spettacolo di farsi notare. Ma cercavo anche un modo di convogliare in un unico portale dati e profili dei professionisti dello showbiz”.



E così è nato “Find my Talent”, che tradotto è un vero e proprio contenitore di talenti per ogni esigenza. Se pensi di avere un talento particolare, oppure cerchi un mago, un musicista, una ballerina, uno chef o un acrobata. Basta cliccare, iscriversi (costa solo due euro e cinquanta al mese) per trovare tutto ciò che serve.



“Sul sito trovate video, profili, foto, forum per confrontarsi. E per avere un buon filtro su ciò che arriva e su ciò che si mette on line, Manuela e io abbiamo messo in piedi una squadra di 15 ragazzi”.