Leone: "Miss Italia non sarà trasmessa in Rai"

non sarà più trasmesso da Rai1. A confermarlo il direttore Giancarlo Leone, interpellato a margine dell'annuncio delle candidature dei David di Donatello sul destino del concorso di bellezza: "Sin da gennaio Rai 1 ha informato gli organizzatori di Miss Italia che non avrebbe mandato in onda la diretta del concorso".