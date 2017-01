foto LaPresse 16:23 - Domenica su Canale 5 alle 21.10 andrà in onda il primo esperimento di un genere legato al racconto d'attualità in prima serata che la Rete intende proporre al pubblico con regolarità. Si inizia con "La guerra dei vent'anni: Ruby, ultimo atto" con i racconti sul caso, i luoghi mai visti e gli audio originali. - Domenica su Canale 5 alle 21.10 andrà in onda il primo esperimento di un genere legato al racconto d'attualità in prima serata che la Rete intende proporre al pubblico con regolarità. Si inizia con "" con i racconti sul caso, i luoghi mai visti e gli audio originali.

Per la prima volta il pubblico potrà vedere la sala delle cene e la taverna di Arcore su cui tanto si è fantasticato. Ascoltare le registrazioni originali delle testimonianze rese ai giudici nell’aula del tribunale del processo Ruby. Rivivere minuto per minuto la notte del fermo in Questura di Karima El Mahroug attraverso le dichiarazioni in sonoro dei funzionari e dei pubblici ministeri in servizio quella sera. E vedere le interviste inedite ai due principali protagonisti: Silvio Berlusconi che per la prima volta risponde pubblicamente sui fatti e Karima El Mahroug.



"La guerra dei vent’anni: Ruby, ultimo atto" sarà la prima ricostruzione televisiva del caso di cronaca giudiziaria che da tre anni divide l’Italia. L’obiettivo è riepilogare e rendere comprensibile al grande pubblico l’intricata trama, degna di un avvincente legal thriller, iniziata la notte del 27 maggio 2010 e proseguita fino a oggi. Il programma presenterà per la prima volta anche le testimonianze rese in aula dal Pm dei minori Anna Maria Fiorillo, dal Capo di Gabinetto Piero Ostuni, dal medico Alberto Zangrillo, dal giornalista Carlo Rossella e dall’eurodeputata Licia Ronzulli.