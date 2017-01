Marco Bocci è il super giurato di "Amici"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati CHI VINCERA' IL SERALE? VOTA! 14:30 - Maria De Filippi conduce la sesta puntata del talent show "Amici" in onda sabato 11 maggio alle 21.10 su Canale 5. Entra a far parte del cast Eleonora Abbagnato, étoile all'Opéra di Parigi. Ospite in qualità di super giurato Marco Bocci affiancato da Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Gabry Ponte. Per i duetti arrivano Francesco Renga, Anna Oxa e Skunk Anansie. conduce la sesta puntata del talent show "Amici" in onda sabato 11 maggio alle 21.10 su Canale 5. Entra a far parte del cast, étoile all'Opéra di Parigi. Ospite in qualità di super giuratoaffiancato da. Per i duetti arrivano

Il programma leader di ascolti si apre con il discorso dei campioni olimpici Karolina Kostner e Alex Schwazer che in base alla propria esperienza raccontano ai ragazzi della scuola l’importanza di saper riconoscere i propri errori e nonostante ciò aver la forza e la determinazione di ricominciare. Proseguono dunque le sfide tra Moreno, Greta, Pasquale e Lorella per la squadra Bianca; Nicolò, Verdiana ed Ilenia per la squadra Blu.