Alison Brie: "In giro ci sono foto di me nuda"

VERSIONE LESBO CHIC 13:14 - Alison Brie, meglio nota come Trudy Campbell, ruolo che interpreta nella serie tv "Mad Men", non è mai stata timida. L'attrice trentenne è molto estroversa e sicura di sé. Quindi, non soprende che, ospite del conduttore Marc Maron sul WTF Podcast, abbia parlato di alcuni scatti senza veli che potrebbero venire a galla da un momento all'altro. , meglio nota come Trudy Campbell, ruolo che interpreta nella serie tv "Mad Men", non è mai stata timida. L'attrice trentenne è molto estroversa e sicura di sé. Quindi, non soprende che, ospite del conduttore Marc Maron sul WTF Podcast, abbia parlato di alcuni scatti senza veli che potrebbero venire a galla da un momento all'altro.

Un po' per scherzo un po' per esibizionismo - Nell'intervista, Brie spiega che nel suo college, il "CalArts", si stava a proprio agio nudi ("Tranne che al bar") e che lei non aveva problemi a improvvisare degli spogliarelli per far sorridere i suoi amici: "Mi piacerebbe indossare scarpe da ginnastica e basta. E poi andare a correre fuori".



Inoltre, Alison ammette che è possibile che ci siano degli scatti senza veli: "So che ci sono foto di me nuda da qualche parte. Sto solo aspettando che emergano. Non credo di presentarmi some una persona che non ha ma mai fatto foto nuda. Sono più tipo "Forse le ho fatte ma non me lo ricordo"".



L'attrice, invece, ricorda benissimo un episodio: "E' successo dopo il college ma so che queste foto di me nuda esistono. Durante una gita con amici al Lago Tahoes...Stava nevicando e solo per divertirsi...Mi sono tolta tutti i vestiti di dosso e ho corso fuori come una piccola ninfa dei boschi.. Se queste foto venissero fuori sarei costretta a a farne altre come per dire "No, aspetta...sto provando a stare bene nuda, se posso"".



Già in altre interviste la Brie aveva accennato alla cosa. L'hanno scorso si era paragonata a "una scimmia nuda". E a "Esquire" il mese scorso aveva dichiarato: "Non sono affatto una persona riservata. Credo di aver avuto uno strano istinto per il nudo che non mi ha mai lasciata da quando sono piccola". Allo stesso tempo, però, Alison aveva anche puntualizzato di amare i propri agenti "perché non vogliono che si spogli".