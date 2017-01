MDNA, presto l'anteprima tv del Dvd del Tour

foto Facebook Correlati IN PERIZOMA NELLA DATA MILANESE

11:23 - Il Tour MDNA di Madonna sarà presto un Dvd e verrà tramesso il 22 giugno in anteprima sul canale tv americano Epix. E' stato uno dei tour di maggior successo dell'anno scorso, visto da più di due milioni di fan dell'artista nel corso degli 88 spettacoli in tutto il mondo. Il concerto ha incluso le canzoni più note dell'artista come "Vogue", "Like A Prayer" e "Hung Up" oltre alle canzoni dell'album MDNA come "Give Me All Your Luvin", "Girl Gone Wild" e "Gang Bang".

Successo planetario - L'album ha debuttato al numero 1 in classifica in 30 nazioni. Madonna, con la sua band di sette elementi e una corpo di ballo con 27 ballerini, ha messo in scena ciò che la Material Girl ha definito "il più difficile ma elettrizzante e stimolante spettacolo che abbia mai fatto".



Uno spettacolo che vuole lasciare una traccia nelle intenzioni di Madonna: "Il mio spettacolo è un viaggio...il viaggio della mia anima dalle tenebre alla luce. In parte una messa in scena teatrale fatta di musica e movimento, in parte una performance artistica intima. E' il viaggio dalla rabbia all'amore e dal caos all'ordine. Ci sono persone brave e cattive che ci mostrano questi aspetti. A volte, io interpreto entrambe. Dev'essere guardato con un cuore aperto dall'inizio alla fine. Sono sicura che se viene visto in questo modo, se ne rimane ispirati, rinvigoriti e si desidera rendere il mondo un posto migliore".



L "MDNA Show" ha la regia di Danny Tull e Stephane Sennour. Tull ha lavorato con Madonna in altri spettacoli e nel film "W.E"