Ambra: "Basta voler essere la più intelligente"

foto Splash News Correlati TRA CINEMA E TEATRO

18:00

- Venerdì 10 maggio in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "", rotocalco d'informazione cinematografica di News Mediaset., in esclusiva, interviene nel dibattito sulla crisi del cinema italiano: "Ho smesso di voler sembrare sempre la più intelligente e accetto volentieri anche i film commerciali per essere più vicina al pubblico".