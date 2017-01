La violenza contro le donne a "Quarto grado"

foto Afp 14:22 - L'emergenza "femminicidio" e la campagna che "Quarto Grado" ha intrapreso a fianco di Telefono Rosa (1522) sono al centro del nuovo appuntamento con il programma condotto da Salvo Sottile, in onda venerdì 17 maggio, alle 21.15 su Retequattro. - L'emergenza "femminicidio" e la campagna che "Quarto Grado" ha intrapreso a fianco di Telefono Rosa (1522) sono al centro del nuovo appuntamento con il programma condotto da Salvo Sottile, in onda venerdì 17 maggio, alle 21.15 su Retequattro.

Il settimanale a cura di Siria Magri torna ad affrontare l’emergenza sociale della violenza contro le donne ripercorrendone numerosi casi. Tra questi, Sottile, con Sabrina Scampini, ricorderà le storie di Roberta Ragusa (in attesa dell’interrogatorio con l’amante di Logli, al momento unico indagato per omicidio e occultamento di cadavere); di Valentina Salamone, (vicenda di cui “Quarto Grado” si è occupato a lungo, anche quando il caso rischiava di essere archiviato come suicidio); di Mariella Cimò e di Tiziana Olivieri (uccisa un anno fa dal padre di suo figlio, oggi in libertà a causa di un errore burocratico).