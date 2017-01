Federica Panicucci testimonial per la ricerca

In occasione di questa giornata dedicata alla mamma, e di fatto alle donne, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro lancia un messaggio molto positivo che mette in luce non solo come la ricerca avanzi per curare un numero maggiore di donne, ma anche per cercare nuovi strumenti per individuare i tumori prima che si manifestino i sintomi. Domenica 12 maggio, insieme ai volontari dell'AIRC, numerosi ricercatori e ricercatrici lasceranno i laboratori e saranno presenti in oltre 3600 piazze italiane contribuendo, da protagonisti, a sostenere la ricerca. Sarà questa anche l'occasione per ricordare che quasi il 70 per cento dei tumori potrebbe essere prevenuto, o almeno diagnosticato in tempo, adottando stili di vita corretti e partecipando ai protocolli di screening e diagnosi precoce.

Oltre a fare un regalo gradito alla vostra mamma, aiuterete anche i medici che quotidianamente si impegnano per rendere sempre più curabile questo male.