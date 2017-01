Angelica Livraghi: "Ora amo Simone"

E così, dopo la travagliata relazione con Ferdinando Giordano, sbocciata proprio dentro alla casa più spiata d'Italia e dopo la storia con l'ex tronista Glauco Dolci, da tre mesi Angelica fa coppia fissa con l'affascinante Simone. "Ci siamo conosciuti subito dopo la fine del "Grande fratello" grazie ad amicizie comuni. Lui non mi conosceva perchè non guarda la tv, ma poi è andato a scovare tutti i video del reality che mi riguardavano e si è molto divertito, soprattutto durante le mie liti con Guendalina Tavassi", spiega la Livraghi che aggiunge: "Stiamo assieme da poco più di tre mesi, ma a me sembrano anni. E lo dico in senso positivo. Grazie a lui ho capito cosa vuol dire divertirsi e stare veramente bene con una persona".

Angelica è talmente felice per questa nuova relazione che, forse memore degli errori del passato, ha deciso, per ora, di non convivere con Simone. Dopo questa presentazione ufficiale però, i tempi adesso potrebbero essere maturi per una vita in comune: "Oggi Simone mi corteggia molto più che all’inizio e quando lo vedo sento ancora l’emozione dei primi appuntamenti. Le cose tra noi non iniziano a essere scontate e questo mi rende ancora più sicura dei miei sentimenti. Il nostro è un rapporto molto bello, ma soprattutto equo. Se mi chiedesse di andare a convivere, non avrei problemi". Che si sia finalmente sistemata?