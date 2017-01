Corvaglia: "Pronta a dire addio all'Italia"

foto Olycom Correlati CURVE PERFETTE

VACANZE ROCK 09:54 - Dopo Elisabetta Canalis, ormai in pianta fissa negli Stati Uniti, ora anche Maddalena Corvaglia è pronta a dire addio all'Italia. Due anni fa ha sposato il chitarrista Stef Burns e ora l'ex Velina sta solo aspettando di avere i documenti in regola per iniziare la sua nuova carriera Oltreoceano. "Vorrei ripartire da zero - spiega a "Top" - Farei i provini senza problemi. Non mi aspetto di essere considerata Julia Roberts". - Dopo Elisabetta Canalis, ormai in pianta fissa negli Stati Uniti, ora ancheè pronta a dire addio all'Italia. Due anni fa ha sposato il chitarrista Stef Burns e ora l'ex Velina sta solo aspettando di avere i documenti in regola per. "Vorrei ripartire da zero - spiega a "Top" -Non mi aspetto di essere considerata Julia Roberts".

In attesa della Green Card (il permesso di residenza), Maddalena e la sua piccola Jamie Carlyn fanno la spola tra l'Italia e San Francisco, dove abita il marito Stef Burns: "Mi trovo bene. Quando sono là faccio solo la mamma perchè non sono ancora pronti i documenti. quando la voglia di lavorare mi assale torno in Italia e mi metto in movimento".



Maddy, che il prossimo 28 maggio festeggerà due anni di matrimonio con Stef, è soddisfatta della sua famiglia allargata (il marito ha infatti due figli, avuti da una precedente relazione): "Voglio molto bene ai suoi ragazzi, hanno 19 e 22 anni. Loro sono pazzi di me e di Jamie, che è la mascotte di famiglia. Abbiamo un rapporto bellissimo e quando sono in America facciamo il possibile per trascorre più tempo possibile insieme".