Arianny, spogliarello-quiz in stile "Simpson"

IN LINGERIE SEXY 10:34 - La playmate Arianny Celeste mette alla prova i fan dei "Simpson" con un quiz-spogliarello davvero bollente. Vestita con un look "simpsonesco", Arianny si libera di un capo d'abbigliamento per ogni risposta esatta, fino a rimanere strizzata in un micro-bikini. Con mosse sexy e sguardo malizioso, la coniglietta alza la temperatura e rende il giochino consigliato ad un pubblico di soli adulti. mette alla prova i fan dei. Vestita con un look "simpsonesco", Arianny si libera di un capo d'abbigliamento per ogni risposta esatta, fino a rimanere strizzata in un micro-bikini. Con mosse sexy e sguardo malizioso, la coniglietta alza la temperatura e rende il giochino consigliato ad un pubblico di soli adulti.

La Celeste propone agli appassionati della serie animata un test per soli adulti, per verificare la loro preparazione. Per ogni domanda tre possibili risposte e dopo aver svelato l'opzione corretta si toglie un accessorio.



Tra gli indovinelli proposti il secondo nome di Milhouse (la risposta giusta è Mussolini), il precedente lavoro del giardiniere Willie (medico) e il personaggio che ha sparato al signor Burns (la piccola Maggie Simpson).