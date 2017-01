"Uomini e Donne", Andrea sceglie Claudia

foto Da video Correlati IL PRIMO BACIO

CIOCCOLATO BOLLENTE 10:59 - Dopo Eugenio, a "Uomini e Donne" è arrivato il turno di Andrea, che ha scelto tra Stefania e Claudia. Il tronista fino all'ultimo è indeciso, tanto che entrambe le corteggiatrici ci sperano. La decisione, d'altronde, non è facile. Ma l'amore non è bello se non è litigarello, e visti i precedenti con Claudia - liti, pianti, eliminazioni e rientri - la scelta, come anticipa il sito ufficiale (www.mariadefilippi.it), non poteva che essere lei.

Di una cosa però Andrea è convinto, Gabriela non sarà la sua scelta, tanto che va in camerino e le comunica l'esclusione mentre la corteggiatrice scoppia in lacrime. In studio partono le due ultime esterne con le altre corteggiatrici. Andrea va a trovare Stefania a casa, a Desenzano del Garda. I due pranzano insieme, camminano abbracciati, si baciano. Poi è la volta di Claudia, e dal lago si passa al mare, in spiaggia, dove la coppia traccia un cuore. E poi ancora una cena romantica con Stefania in un elegante hotel e una "gita" all'aria aperta, a Trinità dei Monti a Roma, mangiando un gelato con Claudia. Arriva quindi il momento delle poltrone rosse, e il tronista si mostra molto teso. "Stefania, non sei tu la mia scelta", le sussurra mentre la corteggiatrice scappa via in lacrime e lo accusa di non averla scelta per compiacere il pubblico. Entra quindi Claudia, e la dichiarazione avviene nel più romantico dei modi: con una rosa rossa coperta da un foulard di seta. A Uomini e Donne è nata una nuova coppia.