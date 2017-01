Justin Bieber: un giorno da Simpson

15:05

- Justin Bieber apparirà nella puntata "The Fabulous Faker Boy", in onda domenica 12 maggio sul canale statunitense Fox. Nell'episodio vedremo Margie incoraggiare Bart a esplorare il suo lato creativo partecipando a un talent show in cui suonerà il piano. Per convincerlo Margie assumerà la bellissima figlia di Slava, Zhenya, come maestra di piano russa. Il personaggio di Justin cercherà di entrare nel talent ma non verrà preso!