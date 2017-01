Chi è "Mattia"?

E' il protagonista della canzone ma sono anche un po' io. E' una storia che mi riguarda su paure e ansie, le mille paranoie che a volte succede di avere nella vita. Alla lunga sono consapevole che tutte queste cose possano diventare un problema.



E infatti canti canti "perché non ti accontenti mai ma in quella testa cos'hai?". Sei autocritico?

Altroché. A volte vorrei essere più leggero con me stesso e non dare importanza ad alcune cose. Insomma dovrei mollare il freno a mano per rendere cuore e mente più leggeri e vivere il momento al massimo.



Cosa hai imparato da "Amici"?

A farmi le ossa e soprattutto a interfacciarmi con tanti talenti diversi. Questa esperienza mi ha messo a dura prova anche dal punto di vista emotivo. Però ho anche imparato che è importante rimanere coi piedi per terra e ad essere umile.



Con chi hai legato di più?

Verdiana ed Emanuele. Verdiana è più grande di me ed è stata come una sorella con i suoi consigli nel momento giusto. E' molto matura e abbiamo legato quasi subito quando ci siamo conosciuti. Ancora prima che con Marta. La stimo molto anche perché è molto brava artisticamente. Emanuele è un ragazzo sensibile e anche se sorride e scherza ha dentro di sé una grande tenerezza. Musicalmente siamo molto affini e ci piacciono gli stessi cantanti. Per questo suonavamo sempre dentro la scuola.



Ylenia su Witty Tv di te ha detto: "Non ci siamo amati alla follia ma da lui c'è sempre qualcosa da apprendere. Musicalmente è colto e raffinato, ha molto gusto"...

Confermo. Caratterialmente siamo molto diversi, non abbiamo punto di contatto ma quando ho ascoltato queste parole mi ha fatto molto piacere. Il mio rapporto con Ylenia è sempre stato schietto e diretto anche quando discutevamo. Ma ci siamo sempre detti le cose in faccia. Il fatto che le abbia lasciato qualcosa mi rende felice.



A chi devi il tuo amore per la musica?

Ai miei genitori. E' grazie a mio padre se mi sono approcciato alle note a soli 4 anni mentre a mia madre devo l'amore per la musica classica. Loro sono genitori fantastici e hanno fatto una cosa molto rara. Hanno assecondato la mia poca inclinazione allo studio, non ho conseguito il diploma, per supportarmi nell'avventura musicale. Devo tantissimo a mio padre e a mia madre.



Pronto per un album?

Sono molto motivato ma sono anche consapevole che ora devo leggere, viaggiare, documentarmi e arricchirmi artisticamente e interiormente.



Edwyn con Greta, Moreno, Angela, Emanuele, Ylenia, Verdiana, Costanzo, Andrea e Chiara incontreranno il 9 maggio dalle 16 i fan per firmare le copie della Compilation Amici 2013 presso la Discoteca Laziale di Via Giolitti 263, Roma.

Andrea Conti