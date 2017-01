Mediaset corre verso la tv del futuro

foto Ufficio stampa 12:13 - Al via il 9 e 10 maggio a Saint Vincent "Da 0 a 4k: Dieci, Cento, Mille Schermi. HD Forum Conference 2013" sui temi tecnologici del futuro. Al centro la Tv Digitale di seconda generazione: DVB-T2, l'Ultra Alta Definizione, il 4K e il second screen. Previste tavole rotonde, a cui farà seguito un Evento serale con una Videoproiezione Cinematografica in 4K di un Dilm offerto da Mediaset/Medusa/Warner. - Al via il 9 e 10 maggio a Saint Vincent" sui temi tecnologici del futuro. Al centro la Tv Digitale di seconda generazione: DVB-T2, l'Ultra Alta Definizione, il 4K e il second screen. Previste tavole rotonde, a cui farà seguito un Evento serale con una Videoproiezione Cinematografica in 4K di un Dilm offerto da Mediaset/Medusa/Warner.

Il dieci maggio si prosegue con un approfondimento tecnologico fatto direttamente da MPEG. L'Evento prevede ben 230 partecipanti registrati. L’edizione 2013, “Da Zero a 4K: dieci, cento, mille schermi”, ha come focus l’integrazione tra i mille schermi della TV via etere e via Internet, la TV interattiva e ”on demand”, che integra DDT TV, TV SAT e RETE, la TV plano-stereoscopica a 3 Dimensioni, e soprattutto l’Ultra Alta Definizione (4K), la nuova frontiera della TV di domani. La Valle d’Aosta è stata scelta quale sede del meeting per sottolineare il grande cambiamento avvenuto in Italia negli ultimi sette anni, iniziato proprio in questa regione, primo sito nazionale a migrare alla TV digitale terrestre.