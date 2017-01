"Amici", cantanti e ballerini travolgono Milano

foto LaPresse Correlati FESTA E MUSICA

In migliaia si sono riversati alla presentazione della compilation Amici 2013 ieri alla Mondadori di Corso Vittorio Emanuele a Milano. Già dalle prime ore del mattino, i ragazzi, muniti di disco, hanno presidiato la zona per incontrare i loro beniamini e procurarsi l'agognato autografo.

I protagonisti del programma di Maria De Filippi (Greta, Moreno, Angela, Emanuele, Ylenia, Verdiana, Edwin, Costanzo, Andrea e Chiara) si sono concessi un lungo bagno di folla. La compilation “Amici 2013” in uscita domani per la Time Records è un racconto in musica dell’esperienza vissuta dai giovani talenti nella “factory” di talenti di Canale 5.



E intanto Emma parte in tour da novembre - Prende il via il prossimo 16 novembre dal 105 Stadium di Rimini lo “Schiena tour 2013”, il nuovo live di Emma. In vetta alle classifiche di vendita con il nuovo album “Schiena”, già disco d’oro, Emma attraverserà tutta la penisola, da nord a sud, nei mesi di novembre e dicembre. Dopo l’avvio a Rimini, “Schiena Tour 2013” a novembre toccherà le seguenti città: il 17 Ancona (Palarossini), il 19 Mantova (Palabam), il 20 Milano (Mediolanum Forum), il 22 e 23 Padova (Gran Teatro Geox), il 26 Bologna (Paladozza), il 27 Firenze (Mandela Forum), il 29 Roma (Palalottomatica). A dicembre sarà il primo ad Acireale (Palasport), il 3 a Napoli (Palapartenope), il 5 a Pescara (Pala Giovanni Paolo II), il 7 a Torino (Palaolimpico), l’8 a Cuneo (Palasport) e il 10 a Montichiari – BS (Palageorge).‏ Le prevendite saranno disponibili a partire da giovedì 9 maggio, dalle ore 12.00, esclusivamente per gli iscritti a My Live Nation (www.livenation.it), mentre la vendita generale partirà venerdì 10 maggio dalle ore 10.00 sul circuito TicketOne www.ticketone.it