Colpo di scena a "Beautiful": Steffy è incinta!

- Grandi novità in arrivo a "", una delle più seguite soap opera americane, come anticipato dal settimanale "". In primo piano c'è il triangolo amoroso tra. Quando finalmente, dopo varie vicissitudini, Hope e Liam stanno per pronunciare il fatidico "sì", irrompe Steffy che annuncia di aspettare un bambino da Liam: lui interrompe le nozze e decide di formare una famiglia con lei.

I nuovi intrighi, appena andati in onda negli Stati Uniti saranno trasmessi in Italia a settembre. Al centro della vicenda ci sono Steffy Forrester, la figlia di Taylor e Ridge, Hope Logan, la figlia di Brooke e Liam Spencer, il ragazzo conteso dalle due giovani donne che fanno di tutto pur di averlo. Come abbiamo visto, Steffy è riuscita a sposarlo ad Aspen ma poi lui ha chiesto il divorzio per tornare da Hope e, proprio in questi giorni, Liam e Hope si sono sposati in Italia ma le nozze risulteranno senza valore legale. I due allora proveranno a convolare a nozze altre due volte ma non ci riusciranno grazie allo zampino di Steffy. In seguito al secondo fallimento, Liam decide di lasciare Hope e tornare da Steffy e tutto sembra filare liscio. Ma come sempre a Beautiful la serenità dura poco: Hope scopre infatti che le loro nozze sono saltate a causa di un complotto e supplica Liam di tornare con lei. Il ragazzo prima cede, poi ci ripensa e non sa più con chi vuol stare. Allora la manipolatrice Brooke prende in mano le redini della situazione per favorire la figlia, ed organizza un matrimonio a sorpresa.

Ed ecco il colpo di scena: Steffy, che ha scoperto di aspettare un bambino da Liam, irrompe durante la cerimonia e dice: "Liam fermati!" rivelandogli il segreto. Lui cosa fa? Ovvio, interrompe il matrimonio e annuncia, da buon padre di famiglia, di voler crescere suo figlio con Steffy. Durerà? Non c'è da scommetterci, dopo che Hope, in lacrime, corre da sua madre e lei la sprona a non arrendersi.