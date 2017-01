Andreotti, il malore in diretta tv nel 2008

foto Da video Correlati IL MALORE IN DIRETTA TV 17:57 - Negli ultimi anni più volte si è diffusa la notizia della morte di Giulio Andreotti, poi puntualmente smentita. E qualche volta fu lui stesso a far prendere qualche spavento. Come nel novembre del 2008, quando, ospite di Paola Perego nel contenitore domenicale di Canale 5, il senatore ebbe un malore: nel pieno dell'intervista, a fronte di una domanda della conduttrice, rimase muto con lo sguardo perso nel vuoto. - Negli ultimi anni più volte si è diffusa la notizia della morte di Giulio Andreotti, poi puntualmente smentita. E qualche volta fu lui stesso a far prendere qualche spavento. Come nel novembre del 2008, quando, ospite di Paola Perego nel contenitore domenicale di Canale 5, il senatore ebbe un malore: nel pieno dell'intervista, a fronte di una domanda della conduttrice, rimase muto con lo sguardo perso nel vuoto.

Venne prontamente lanciata la pubblicità dopodiché Andreotti, ripresosi dal momento di defaillance, rientrò in studio per salutare tutti e ringraziare con una battuta: "Sono contento del fatto che mi avete messo tra due belle ragazze invece che tra due ladroni...".



Il giorno dopo commentò il fatto con la consueta ironia: "Probabilmente qualcuno non ha fatto attenzione al fatto che io sono sempre pallido; mi sentivo un po’ stanco durante una trasmissione. Poi si è sparsa la voce che fossi svenuto, addirittura morto. Lo prendo come un augurio". voce che in questi anni si è sparsa più di una volta. La più recente poche settimane fa, via Twitter. Una bufala poi rivelatasi tale nel giro di pochi minuti.