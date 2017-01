Scooby dentro la stanza rossa di Twin Peaks

13:28 - Scooby Doo e la sua banda di amici sono abituati a risolvere misteri e scovare finti santoni paranormali. Questa volta il cagnolone è andato oltre, entrando nell'inquietante mondo di Twin Peaks. Addormentatosi per caso su un libro, Scooby viene trascinato nella stanza rossa da una misteriosa cocker. Qui trova ad accoglierlo il temibile nano ballerino che parla al contrario: "Benvenuto nel salotto Scooby Doo"

Nell'episodio intitolato "Stand and Deliver" Scooby e i suoi amici si trovano dentro una biblioteca per dare la caccia ad un nemico. Il detective a quattro zampe, durante le ricerche, si addormenta però su un libro e inizia a sognare.



Si ritrova ben presto catapultato un incubo surreale e inquietante, ispirato alla celebre scena della stanza rossa di "Twin Peaks". "Scooby Doo, è giunta la tua ora - intima il nano - Lei è qui". Appare quindi una cagnolina posseduta dallo spirito di Anunnaki, una presenza extraterrestre venuta ad avvertirlo che la sua vita è in grave pericolo.