Tori Spelling: "Ho perso venti chili"

Trentanove anni e quattro figli. Ma Tori Spelling, l'indimenticabile protagonista di "Beverly Hills 90210", è tornata finalmente in formissima. E ha perso venti chili dopo l'ultima gravidanza. Ad annunciarlo è la stessa attrice che posa sexy in bikini per "UsWeekly": "Dopo la nascita di Finn Davey ho perso più di venti chili in otto mesi, ho eliminato i tredici presi durante la gravidanza e quasi otto che mi portavo dietro dagli altri parti".

In realtà, c'è chi maligna che la foto che la mostra in forma, con tanto di addominali sulla pancia, sia frutto di photoshop. Tori, infatti, ha partorito il quarto figlio ad agosto, e solo dopo pochi mesi è già perfetta. Non solo. A Hollywood c'è chi è pronto a giurare che l'improvviso dimagrimento sia dovuto allo stress accumulato per il matrimonio in crisi. Ma per ora sono solo rumors.