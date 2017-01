Ruolo comico per il bambino de "Il sesto senso"

foto Ap/Lapresse Correlati PICCOLE STAR DA BRIVIDO 09:09 - A undici anni è diventato famoso a livello mondiale grazie al film "Il sesto senso", in cui interpretava un bambino con problemi mentali. Quasi quindici anni dopo Haley Joel Osment torna con un ruolo di tutt'altro genere. L'attore è infatti stato confermata nella mini-serie comica "The Spoils of Babylon", in cui reciterà al fianco di Will Ferrell, Kristen Wiig e Tobey Maguire. Osment vestirà i panni di Winston, il figlio cinico e diabolico. - A undici anni è diventato famoso a livello mondiale grazie al film "", in cui interpretava un bambino con problemi mentali. Quasi quindici anni dopotorna con un ruolo di tutt'altro genere. L'attore è infatti stato confermata, in cui reciterà al fianco di Will Ferrell, Kristen Wiig e Tobey Maguire. Osment vestirà i panni di Winston, il figlio cinico e diabolico.

"The Spoils of Babylon", che andrà in onda sul canale IFC, è una mini-serie comica che si presenta come una parodia delle grandi saghe famigliari. Diretta e interpretata da Will Ferrell, lo show racconta le vicissitudini della famiglia Morehuse. Arricchitisi grazie al petrolio texano, i componenti sono protagonisti di intrighi e sotterfugi tutti da ridere.



Al centro della vicenda Cynthia (Kristen Wiig) e il fratello adottivo Devon (Tobey Maguire), attratti l'un l'altra da una passione che sfiora l'incesto. Intorno a loro il figlio di Cynthia (Haley Joel Osment) e un improbabile scià iraniano (interpretato da Will Ferrell)