"Amici", Carlo Verdone giurato speciale

- Sabato 4 maggio alle 21.10 su Canale 5rinnova l'appuntamento con". In apertura di puntatarivolge ai giovani il suo messaggio di speranza, raccontando il suo sogno di musicista. Ospite della De Filippi in qualità di super giurato il regista, attore sceneggiatore e scrittore. A duettare con i ragazzi in gara

Miguel Bosé si cimenta in una performance speciale e canta un brano del suo disco "Papito": “Como un lobo” con la nipote Bimba Bosé. Dunque prosegue la battaglia tra la Squadra Bianca capitanata da Emma e la Squadra Blu di Miguel Bosé. Da questa quinta puntata non ci saranno più eliminazioni doppie ma una sola. La compilation "Amici 2013" è il nuovo cd con le canzoni inedite dei 10 cantanti della scuola e contiene anche un book con i “segreti” dei protagonista. L'uscita è prevista il 7 maggio e sarà in vendita nei negozi di dischi e su iTunes e in anteprima nazionale, lunedì 6 maggio dalle 15.30. I 10 cantanti di questa edizione incontreranno il pubblico e firmeranno le copie della Compilation Ufficiale presso il Mondadori Multicenter di Corso Vittorio Emanuele a Milano. I primi 1000 fan che lunedì 6 maggio acquistano la compilation presso il punto vendita Mondadori riceveranno il pass esclusivo per avere accesso al firma copie con i ragazzi di Amici: Greta, Moreno, Angela, Emanuele, Ylenia, Verdiana, Edwyn, Costanzo, Andrea e Chiara. L’accesso sarà garantito solo ai possessori dei pass ottenuti a fronte dell’acquisto del cd; un pass assicura l’accesso ad una sola persona. Tutti i fan saranno in coda all’esterno del negozio in una fila unica, la firma del cd da parte della squadra dei Bianchi o da parte della squadra dei Blu sarà casuale a seconda della posizione in coda.