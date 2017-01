Strip sessista sulla tv pubblica danese

12:27 - Lo show danese "Blachman"si è immediatamente guadagnato - e non a torto - l'appellativo di programma più sessista del mondo. Il meccanismo del programma (in onda ogni martedì sera sul canale pubblico DR2) prevede che una donna entri in vestaglia per poi rimanere completamente nuda al centro dello studio. Di fronte a lei un gruppo di uomini, che hanno il compito di commentare e "analizzare" le caratteristiche fisiche della concorrente.

Lo show è ideato e condotto dal musicista Thomas Blachman, già giurato nell'edizione danese di "X Factor", ed ha immediatamente sollevato polemiche per il trattamento degradante e maschilista riservato alle concorrenti.



"L'idea centrale dello show sono le chiacchiere degli uomini sui corpi nudi delle donne, mentre la donna è di fronte a loro - ha spiegato Blachman al "Daily Mail", aggiungendo - Il corpo femminile ha sete di parole, le parole di un uomo".



Peccato che i giurati di "Blachman" (ogni martedì sulla tv pubblica danese) non siano dei fini esteti del corpo femminile. Tra i commenti andati in onda anche domande esplicite del genere: "Come lavora per te la tua f** ?" e "Hai i capezzoli molto reattivi".



"E' come un claustrofobico strip club - ha ammesso un autore del programma - Il suo unico scopo è cementare il classico stereotipo dell'uomo dominante".