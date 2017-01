Gwyneth Paltrow, che consigli hot!

foto Da video Correlati NUDE LOOK SENSUALE

L'aspetto algido e distaccato le ha fatto conquistare il titolo di "celebrity più odiata" ma nella vita privata Gwyneth Paltrow è un peperino. Ospite nello show americano "Chelsea Lately", la conduttrice Chelsea Handler l'ha imbarazzata rendendo pubblici alcuni consigli sui rapporti di coppia che l'attrice ha dato a una loro amica comune. In particolare, la Paltrow avrebbe consigliato pratiche sessuali "altruistiche" per sbollire la rabbia.

Consigli hot - A far diventare rossa la donna più bella del mondo a detta di "People", è stata questa frase pronunciata dalla conduttrice: "Qualsiasi cosa tu stia facendo, fai il contrario. Se sei arrabbiata vai da lui con amore e regalagli del sesso orale". Gwyneth non ha negato di aver dato questo suggerimento ma si è limitata a dire: "Cosa direbbe mia madre se mi stesse seguendo?" E Chelsea ha incalzato: "Sto già inviando una copia della trasmissione a tua mamma, Le persone hanno bisogno di sapere che sei così, perché ci sei! E' forte, com'era? Fai sesso orale?"



La Handler voleva mostrare alla gente che Gwyneth è diversa da come viene percepita. A dispetto dei titoli che le vengono affibbiati e dei passatempi fra le mura domestiche, la Paltrow è una ragazza impegnata. Ha appena pubblicato un altro libro di cucina e sarà presto sul grande schermo con "Iron Man 3".