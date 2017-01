Wind Music Awards tra Adomako e Arianna

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati ARIANNA A TUTTO ROCK

ADOMAKO A TGCOM24: "SOGNO SANREMO" 11:10 - Al via il contest online Wind Music Awards Next Generation che permetterà a un artista giovane di esibirsi sul palco della VII edizione dei Wind Music Awards, la manifestazione che celebra la musica italiana in scena il 3 giugno presso Il Centrale Live - Foro Italico di Roma. In gara Daniel Adomako, Niccolò Agliardi & Bianca Atzei, Caponord, Marco Castelluzzo, Arianna Cleri, Coez, Donatella, Erica Mou, Le Rivoltelle e Renzo Rubino.

E' la lista dei 10 candidati tra i quali il pubblico di Internet e una giuria di qualità - formata da sei giornalisti e quattro addetti ai lavori -selezioneranno il vincitore. Alcuni di questi provengono da talent di successo come ad esempio "Italia's Got Talent" (Daniel Adomako), "Amici" (Marco Castelluzzo), "Io Canto" (Arianna Cleri) e "X Factor" (Donatella).



Il vincitore del contest verrà inoltre premiato sul palco dei Wind Music Awards da un fan estratto tra i votanti sul web. Sarà possibile votare sino al 28 maggio, tutte le info per partecipare alla votazione su www.windmusicawards.it I Wind Music Awards - realizzati da F&P Group con la Ballandi Entertainment- saranno condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada per la prima volta in diretta su Rai Uno. Durante il gala saranno premiati gli artisti che, tra maggio 2012 e maggio 2013, hanno raggiunto con i loro album i traguardi del “disco d’oro”, “disco di platino” e “disco multi platino” (certificati da GFK Retail&Technologies). Nel corso della serata verranno consegnati anche altri riconoscimenti, tra i quali il “Digital Songs”, che verrà assegnato ai brani che hanno raggiunto il traguardo “singolo platino” oppure “singolo multi platino”. Come da tradizione, sul palcoscenico dei Wind Music Awards 2013, si alterneranno, come premiatori, molti personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione, dello sport, della cultura e, in qualità di ospiti, importanti artisti nazionali e internazionali.