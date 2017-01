Supercinema, immagini inedite di Califano

foto LaPresse

- Venerdì 3 maggio in seconda serata su Canale 5 c'è “Supercinema”. In esclusiva le immagini inedite di Franco Califano sul set del film “Roma nuda”, in uscita in autunno. Thomas Milian, protagonista di "Roma nuda", si commuove parlando del vecchio amico: "Ci siamo conosciuti al mio arrivo a Roma, nei primi anni 60. Era uno vero, non se la tirava, e questo mi colpì molto. Fu così che diventammo amici. Ora che non c’è più provo un dolore profondo".