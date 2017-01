"Stasera mi tuffo", ecco il cast

Per quanto riguarda i nomi di coloro che alzeranno le palette per votare le performance, sono stati scelti: Paolo Bonolis, per la prima volta in veste di giurato, la tuffatrice Tania Cagnotto, la nuotatrice Alessia Filippi e l'ex onorevole del Pd, Paola Concia.

"Stasera mi tuffo" prenderà il via a metà giugno su Canale 5 con la collaborazione della Federazione Italiana Nuoto, e andrà in onda al Foro Italico. La giuria avrà il compito di esaminare i vip che si improvviseranno nella disciplina tra carpiati, salti a volo d'angelo e clamorose spanciate! Il talent è tratto dal format "Stars in danger", in onda con successo negli Stati Uniti, in Cina, in Canada e in Paesi europei come Germania, Spagna e Svezia.