Patrick e Martina aspettano un figlio

foto Visto Correlati CHE PANCINO! 10:23 - Sembrava uno di quei flirt destinati a morire dopo l'esperienza nella Casa del "Grande Fratello 12" e invece Patrick Pugliese e Martina fanno sul serio. Tanto che hanno annunciato a "Visto" di aspettare un figlio. "Sono incinta di quattro mesi, alla faccia di chi non credeva nella nostra storia, questo bebè dimostra che stiamo vivendo un amore profondo", racconta l'ex gieffina mostrando il pancino. - Sembrava uno di quei flirt destinati a morire dopo l'esperienza nella Casa del "" e invecefanno sul serio. Tanto che hanno annunciato a "" di aspettare un figlio. "Sonodi quattro mesi, alla faccia di chi non credeva nella nostra storia, questo bebè dimostra che stiamo vivendo un amore profondo", racconta l'ex gieffina mostrando il pancino.

"La sua voglia di diventare padre era forte - spiega Martina - quanto il mio desiderio di essere madre. E perché aspettare? Avremmo solo perso tempo prezioso. Almeno così nostro figlio avrà una mamma giovanissima". L'ex gieffina ora modella ha infatti 22 anni, ha ingrassata solo tre chili e non conosce ancora il sesso del bebè: "Non sappiamo ancora se sarà maschio o femmina, ma non importa, non abbiamo preferenze. Una cosa è certa, questo figlio lo abbiamo fortemente voluto".