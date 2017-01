Tori Spelling finisce a letto con un pollo

foto Tgcom24 Correlati MAMMA SUPER-SPRINT 16:22 - Tori Spelling, diventata famosa per il ruolo di Donna nella serie di "Beverly Hills", ha un letto decisamente affollato. A farle compagnia sotto le coperte, oltre al marito Dean McDermott, anche il figlio, la cagnolina e una polletta di nome Coco. "E' bianca e soffice, spesso la scambiano per un barboncino - ha spiegato l'attrice al magazine "Lucky" - La chiamo pollo tascabile perchè le piace venire con me ovunque". , diventata famosa per il ruolo di Donna nella serie di "Beverly Hills", ha un letto decisamente affollato. A farle compagnia sotto le coperte, oltre al marito Dean McDermott, anche il figlio, la cagnolina e una polletta di nome Coco. "E' bianca e soffice, spesso la scambiano per un barboncino - ha spiegato l'attrice al magazine "Lucky" - La chiamo pollo tascabile perchè le piace venire con me ovunque".

Le due sono amiche inseparabile, tanto che l'attrice agghinda Coco (chiamata così in onore di Chanel) a seconda del proprio look. "Il suo outfit riprende il modo in cui sono vestita io. Ha anche una piccola mantella! - ha confessato la Spelling - Ho anche realizzato un fermaglio apposta per lei e sto preparando un poncho ai ferri per proteggerla nelle serate più fresche".