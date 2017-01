Vladimir Luxuria, regina di "Colorado"

foto Ufficio Stampa Mediaset 08:57 - Giovedì 2 maggio in prima serata su Italia Uno al timone del secondo appuntamento con "Colorado", Paolo Ruffini e l’ospite d'eccezione Vladimir Luxuria che si mette in gioco vestendo i panni di Marchesa della Ceppa nell'esilarante parodia della telenovela settecentesca Cuoratella realizzata da Tirocchi e Paniconi. - Giovedì 2 maggio in prima serata su Italia Uno al timone del secondo appuntamento con "Colorado", Paolo Ruffini e l’ospite d'eccezione Vladimir Luxuria che si mette in gioco vestendo i panni di Marchesa della Ceppa nell'esilarante parodia della telenovela settecentesca Cuoratella realizzata da Tirocchi e Paniconi.

Ritmo serrato per i tanti artisti sul palco, tra veterani e novità di questa tredicesima edizione: Marco Bazzoni, nelle vesti di Gianni Cyano, interpreta la sua hit del momento con il gruppo vocale Cluster, mentre Alberto Farina racconta il suo mondo sempre più strampalato.



Immancabili i volti femminili dello show comico di Italia Uno: se Nicoletta Nigro nel ruolo di apetta è alle prese con uno nuovo spasimante, Michela Andreozzi - in qualità di presidentessa dell'Associazione “Naturalmente belle” - si cimenta in una recitazione discutibilmente espressiva.