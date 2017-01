Farrah, porno da un milione di dollari

foto Twitter Correlati MAMMINA A LUCI ROSSE

14:28 - Porno da un milione di dollari per la "Teen Mom" Farrah Abraham. Dopo aver negato e poi confermato l'esistenza del sex-tape; la stellina del reality - a quanto riporta TMZ - ha monetizzato l'intera faccenda, vendendo i diritti del film alla casa di produzione Vivid. A fianco a lei sul set la pornostar James Deen, che si era detto piacevolmente sorpreso del talento erotico dimostrato dalla Abraham sul set.

Il debutto hard della mammina del reality ha suscitato la curiosità di molti telespettatori, ansiosi di gustarsi la piccante performance della Abraham. L'accordo stipulato con la casa di produzione per film per adulti (che si aggira intorno al milione di dollari) è un vero record se si pensa che Farrah è solo una dilettante.



Nonostante sia la sua prima volta senza veli la Teen Mom ha dimostrato di saperci fare, almeno a quanto dichiarato dal co-protagonista James Deen: "Penso abbia molto talento in questo campo, inoltre è anche molto carina e sexy".