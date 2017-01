"Trono di spade", sesso in caverna

foto Da video Correlati LE SCENE HOT

ALTRE PROTAGONISTE SENZA VELI

NATALIA TENA NUDA

LE SERIE TV PIU' OSE' 11:42 - Anche una caverna con tanto di rocce appuntite e cascata può trasformarsi nel set di una notte di sesso infuocata nella serie tv della Hbo "Games of Thrones – Trono di spade". Nella terza stagione in onda negli Stati Uniti (in Italia è in onda la seconda) tra il personaggio di Jon, interpretato da Kit Harington, e quello di Ygritte, messo in scena da Rose Leslie, scocca la passione. - Anche una caverna con tanto di rocce appuntite e cascata può trasformarsi nel set di una notte di sesso infuocata nella serie tv della Hbo. Nella terza stagione in onda negli Stati Uniti (in Italia è in onda la seconda) tra il personaggio di Jon, interpretato da Kit Harington, e quello di Ygritte, messo in scena da Rose Leslie, scocca la passione.

Inquadrature ardite - Una scena a tinte forti che punta sul fisico tornito dell'attrice 26enne. Lunga chioma rossa, seni turgidi e addome scolpito, Ygritte ammalia Jon senza pudore con uno striptease che lascia senza fiato. Inutile dire che Jon non le resiste e i due si scatenano in un accoppiamento selvaggio.



L'attrice Rose Leslie è stata già vista sul piccolo schermo nei panni della cameriera Gwen in "Downton Abbey" ma, dismessi grembiule e cuffietta bianchi, dà libero sfogo alla sua sensualità mostrandosi caparbiamente senza veli alla telecamera.



Rose, in una recente intervista, ha commentato così : "E' una scena molto bella e non accadono molto spesso cose carine nella serie... Questi personaggi sono in una loro piccola bolla. Solo due persone che si innamorano".