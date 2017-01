"Beautiful, si gira a Roma e Milano"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE RIPRESE IN PUGLIA 10:12 - Dopo le riprese in Puglia, "Beautiful" potrebbe tornare in Italia per nuove registrazioni. In una intervista a "Sorrisi e Canzoni Tv", Bradley Bell, sceneggiatore e produttore della soap più vista della tv con 35 milioni di spettatori "globali", ha spiegato che stanno vagliando le possibili location per le prossime scene. Al vaglio anche Roma e Milano. - Dopo le riprese in Puglia, "" potrebbe tornare in Italia per nuove registrazioni. In una intervista a "",, sceneggiatore e produttore della soap più vista della tv con 35 milioni di spettatori "globali", ha spiegato che stanno vagliando le possibili location per le prossime scene. Al vaglio anche Roma e Milano.

Negli ultimi anni, da quando è nata l'esigenza di spostare le riprese all'esterno, portando gli attori in mezzo alla gente e in giro per il mondo, Beautiful ha avuto come cornice delle sue vicende, i Paesi più esotici ed ambiti del pianeta. E così, dopo Australia, Caraibi, Messico, Olanda e ben quattro diverse volte in Italia negli ultimi quindici anni, i produttori stanno cercando le località dove spostare il set nei prossimi mesi. In pole position ci sono Sud Africa e Australia ma, visto il positivo riscontro di pubblico ottenuto con le riprese in Puglia, "si pensa ad un ritorno in Italia. Le possibili mete sono la Costiera Amalfitana, Sardegna, Toscana ma anche Milano e Roma".