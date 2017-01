Gigi D'Alessio più vicino a "X Factor 7"

foto Ufficio stampa 15:17 - Forse una gaffe o forse no. Comunque Anna Tatangelo, ospite da Victoria Cabello a "Quelli che il calcio", ha rivelato che Gigi D'Alessio starebbe pensando di accettare la proposta di diventare giudice nella settimana edizione di "X Factor". "Si vocifera anche in casa", ha detto la cantante che già è stata al bancone dei giudici nella quarta edizione e poi ha aggiunto: "Gli ho detto vai e divertiti". - Forse una gaffe o forse no. Comunque, ospite daa "Quelli che il calcio", ha rivelato chestarebbe pensando di accettare la proposta di diventare giudice nella settimana edizione di "". "Si vocifera anche in casa", ha detto la cantante che già è stata al bancone dei giudici nella quarta edizione e poi ha aggiunto: "Gli ho detto vai e divertiti".

Tutti inizia da una piccola provocazione della Cabello che in diretta ha detto ad Anna Tatangelo: "Tu hai fatto il giudice a X Factor. Si vocifera che il prossimo anno potrebbe toccare a Gigi" e la cantante ha risposto: "Scoop! E' uscita questa notizia". Poi Anna ha forse capito che ancora era una notizia da non dare e ha cercato di rimanere un po' più sul vago: "Si vocifera... Gli ho detto vai e divertiti! Ce lo vedo bene". Dall'entourage del cantautore napoletano per ora non trapela nessun indizio in più. "Non vi è nulla di certo" è stata la risposta data a Tgcom24. Però un fatto è certo c'è aria di novità a "X Factor" e dopo MIKA e Simona Ventura tutto porta a Gigi D'Alessio. Rimane ancora un quarto nome e c'è chi dice che sarà una donna.