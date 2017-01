Michael Bublé, pollo canterino in tv

foto Da video Correlati BAND DI PENNUTI

- Non solo voce calda e melodie suadenti per. Il cantante canadeseal "Jimmy Fallon Show". Insieme alla sua band di pennuti - formata dal conduttore e dall'attrice comica Amy Porter - ha proposto una versione gallinesca di "Some Nights", brano dei Fun. Una performance piena di pathos e sentimenti, tanto che alla fine ci è scappato anche l'uovo.