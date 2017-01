Spot sexy per Sara Carbonero

foto Da video Correlati PERFORMANCE GOLOSA 12:32 - Sara Carbonero, giornalista sportiva spagnola diventata nota in tutto il mondo per il bacio in diretta tv del fidanzato Iker Casillas, portiere del Real Madrid e della nazionale, infiamma la Penisola iberica con uno spot tv allusivo. La Carbonero strega la camera con il suo sguardo da gatta e porta alla bocca maliziosamente del cioccolato. , giornalista sportiva spagnola diventata nota in tutto il mondo per il bacio in diretta tv del fidanzato, portiere del Real Madrid e della nazionale, infiamma la Penisola iberica con uno spot tv allusivo. La Carbonero strega la camera con il suo sguardo da gatta e porta alla bocca maliziosamente del cioccolato.

Labbra da sogno - I primissimi piani valorizzano la bellezza di Sara che non nasconde la sua sensualità. I suoi occhi verdi da maliarda fissano l'obiettivo senza timidezza. Poi, la giornalista spezza con decisione la tavoletta di cioccolato e porta un quadratino alla bocca appoggiandolo sulla lingua e mordendolo. Dopo questo boccone goloso, Sara assapora la cioccolata con soddisfazione avvicinando le sue labbra carnose e appoggiando la testa alla poltrona. Nei fotogrammi finali, la Carbonero stringe fra le dita la confezione a favore di telecamera. In realtà, la giornalista rimane completamente vestita ma il suo fascino e la sua carica erotica sono sufficienti a eccitare gli animi spagnoli e non solo. Lo spot, infatti, sta facendo il giro del web e totalizzando un record di visualizzazioni e "mi piace". Ingaggiare Sara si è rivelata un'ottima trovata commerciale da parte dell'azienda dolciaria ma chissà se aprirà alla giornalista nuove porte nel mondo dello showbiz.