Jessica: "Con Morgan era già finita"

Dura con Morgan - Jessica ha spiegato: "L'ho lasciato tre settimane prima e poi... glielo dissi a lui. E' stato un comunicato perché preferivo dirlo io, nel mio piccolo sono un personaggio pubblico. Volevo dirlo io prima che la notizia andasse in mano ad avvoltoi". Intervistata dalla d'Urso, Jessica spiega che i problemi con Morgan sono iniziati mentre lei era incinta di sette mesi: "Avrei preferito che lui fosse stato più sincero con me. Ho partorito da sola. Lui è arrivato il giorno dopo". Rispetto al malore che ha colpito l'ex frontman dei Bluvertigo, Jessica tiene a precisare: "Io non c’ero quando è successo questo. Non so proprio che cosa sia successo. So solo che lui si è ritrovato in ospedale. Lui mi ha chiamata, io sono andata subito nonostante mi fossi allontanata e basta". Inoltre, la Mazzoli, in uscita con un brano inedito e ormai mamma della piccola Lara di quattro mesi, nega categoricamente di voler riallacciare i rapporti con il padre della piccola.



Si commuove per la madre - Nonostante l'asprezza nei riguardi dell'artista con cui dice di non condividere lo stile di vita, Jessica ha un momento di tenerezza quando Barbara d'Urso le mostra una videolettera della madre. La visione della mamma Fatima ha fatto emozionare Jessica che si è lasciata sfuggire qualche lacrima.