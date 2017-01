Italo: "Con Rosy non era vero amore"

foto Ufficio stampa Correlati QUANDO SI AMAVANO

09:51 - E' finita la storia d'amore tra Italo e Rosy nata nel talk dei sentimenti di Maria De Filippi "Uomini e Donne". A Tgcom24 l'ex tronista racconta: "I motivi principali della rottura sono dovuti alla distanza. Anche se non era un grande amore, uno di quelli che supera ogni ostacolo, ma piuttosto un fuocherello di paglia". Adesso Italo prova la carriera da attore: "Recito nel film 'Roma Ladrona' di Giancarlo Santi, aiuto regista di Sergio Leone".

"La delusione con Rosi è dovuta al fatto che 70 anni insieme - racconta - si sono riassunti in 15 mesi e va da se che se pochi chilometri di distanza hanno portato a questa fine. Alla fine avevano ragione quelli che parlavano di Rosy in modo poco edificante". Anche se non entra nei particolari, la delusione in Italo brucia: "Ho bisogno di stare con me stesso, riorganizzare la mia vita che fino a questa rottura era progettata sempre e costantemente come Italo e Rosy". E si butta a capofitto sul lavoro: "Il regista Giancarlo Santi mi ha scelto per il nuovo film 'Roma ladrona' e lo scrittore Nicola Paparusso mi ha coinvolto nel suo libro 'Fackafe' mettendomi a capo del casting delle centinaia di ragazze candidate per il volto della copertina del libro stesso. Essere scelto da un grande regista come Santi, aiuto regista di Sergio Leone ne 'Il buono il brutto e il cattivo' e 'C'era una volta il west' è stata una emozione incredibile e inaspettata". Ma c'è ancora spazio per l'amore? "Non mi precludo la conoscenza di altre donne".