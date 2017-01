Fabio Troiano: "Vanessa? Amore solo sul set"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati CHE TENEREZZE!

RIECCO BENVENUTI A TAVOLA 09:19 - No, quello con Vanessa Incontrada è solo un amore "tra i fornelli". Sul set Fabio Troiano - Emilio nella serie tv in onda al martedì su Canale 5 "Benvenuti a Tavola 2" - conquista Irene, ma l'attore assicura a "Gente" che con la compagna di set c'è solo un feeling professionale. "Adoro il suo essere fuori dal mondo", confessa. E ammette: "Il mio piatto forte? Lo spezzatino. Mi spaventa la muffa sul salame".

"Vanessa ultima fiamma? Mi faccio una risata - assicura - Però la adoro, lei vive a Follonica e se ne frega di tutto, non frequenta nessuno del nostro ambiente. Quando dici 'hai presente quel produttore?', lei candida ti risponde 'no', cosa rara". Tornando al suo personaggio nella fiction di Canale 5 - un attore che si mantiene improvvisandosi esperto gourmet senza esserlo - Fabio racconta la sua passione epr la cucina: "Su google ho trovato 700 ricette dello spezzatino, quando ho trovato quella dal tono rassicurante 'non è mai stato così facile fare lo spezzatino' ho pensato questa è mia". Ma Troiano è anche ipocondriaco: "L'altro giorno ero in cucina e stavo affettando il salame, ho visto una muffa come ce ne sono tante, l'ho preso e gettato via, e subito a pensare: 'Ecco il botulino'...".