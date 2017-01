"Amici", eliminati Antonio e Marta

foto Tgcom24 Correlati CHI VINCERA' IL SERALE? VOTA!

BOOM DI ASCOLTI

NESLI E LA NUOVA SFIDA 10:21 - La Squadra Bianca di Emma si prende la rivincita sui fortissimi allievi della Squadra Blu di Miguel Bosé. A lasciare "Amici" sono i due ballerini Marta e Antonio. Si separa così la coppia nata nel talent, Edwyn comunque ha abbracciato forte la sua Marta. A sorpresa Emma e Bosé si sono scontrati in una sfida all'ultima nota ma a spuntarla è stata proprio la cantante. Moreno, Ylenia e Greta hanno presentato gli inediti. - Ladisi prende la rivincita sui fortissimi allievi delladi. A lasciare "" sono i due ballerini. Si separa così la coppia nata nel talent, Edwyn comunque ha abbracciato forte la sua Marta. A sorpresa Emma e Bosé si sono scontrati in una sfida all'ultima nota ma a spuntarla è stata proprio la cantante. Moreno, Ylenia e Greta hanno presentato gli inediti.

L'ospite speciale che ha incitato i ragazzi alla speranza in un momento di crisi come questo è stato Guido Martinetti , cofondatore della catena di gelaterie Grom. Ospite speciale della serata era Gabriel Garko che affiancava i giurati Sabrina Ferilli, Gabry Ponte e Luca Argentero mentre la parentesi comica è stata affidata ai Fratelli Lo Tumolo, secondi classificati di "Italia's Got Talent".



La gara si è accesa con lo scontro tra i due direttori artistici. Emma ha cantato "Trattengo il fiato", brano dall'ultimo album "Schiena" mentre Miguel Bosé ha proposto uno dei suoi cavalli di battaglia "Te amarè" in duetto con le due cantanti più forti della sua squadra Ylenia e Verdiana. Secondo i giudici è stata Emma ad essere più convincente e così ha vinto la sfida. I duetti della quarta puntata hanno visto come protagonista Nesli che assieme a Edwyn sulle note di "Un bacio a te" mentre Moreno e Greta hanno accompagnato Fedez nella canzone "Cigno Nero" - che il rapper ha inciso con Francesca Michielin vincitrice di "X Factor".



I primi a rischiare il posto sono stati Marta, Edwyn e Antonio. I vincitori della Squadra Bianca hanno fatto le loro proposte di eliminazione. Emma ha nominato Marta, i professori hanno fatto il nome di Antonio mentre i ragazzi hanno nominato Edwyn. Il direttore artistico Bosé ha salvato Antonio, i professori Rudy Zerbi, Antonio Cannito e Garrison hanno fatto il nome di Edwyn così Marta è la prima eliminata della serata. La squadra Bianca ha vinto anche la seconda manche e a rischio eliminazione erano Verdiana, Edwyn e Antonio. Bosé ha salvato naturalmente Verdiana, i professori hanno tirato fuori dal rischio eliminazione Edwyn e dunque un altro ballerino se ne va: Antonio.

Andrea Conti